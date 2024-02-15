Сергій Надал: Передали нашим тернопільським захисникам з сухопутних військ 9 квадрокоптерів Mavic та 50 FPV-дронів

14 лютого Тернопільська громада передала нашим Героям-захисникам дев’ять квадрокоптерів Mavic та 50 FPV-дронів. Техніку закупили на загальну суму 1 904 860 гривень.

Про це у соцмережах повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Що передали

На запит командирів, військові отримали: чотири квадрокоптери ДЛ Mavic 3Т; два квадрокоптери DJ Mavic 3; три квадрокоптери DJI Mavic 3 fly more combo та 50 FPV-дронів.

Пряма мова мера

Міський голова Тернополя розповів, що дрони передали військовій часині, яка сформована у Тернополі

«Продовжуємо майже у щоденному режимі передавати на фронт безпілотними. Сьогодні передали дрони нашим Героям з військової частини, яка сформована у Тернополі, в якій служать тернополяни. Розвідувальні та ударні дрони допоможуть нашим воїнам нищити на передовій московського окупанта. Дякую всім, хто сплачує податки, хто допомагає нашій армії. Слава Україні», – повідомив Сергій Надал.

Нагадаємо

12 лютого мерія Тернополя передала на передову для воїнів-артилеристів ще 30 ударних дронів. Наш Герої-артилеристи зараз стоять на першій лінії української оборони. 7 лютого міська рада Тернополя передала силам спецоперацій 100 ударних дронів. Того ж дня, мерія передала аеромобільній бригаді 20 ударних «бойових пташок».