Села без електропостачання, повалені дерева – такими є наслідки негоди, що пронеслася Тернопільщиною у понеділок, 30 вересня.

Внаслідок сильних поривів вітру автоматично відключили 8 ліній електропередач. Станом на ранок 1 жовтня, без електропостачання залишалося 18 населених пунктів, повідомляє TV-4. Найбільше у Кременецькому та Збаразькому районах та по одному у Зборівському та Лановецькому.

У Тернополі вітер ламав гілля та валив дерева. Мешканці вулиць Слівенська та Малишка занепокоєні – адже під час кожної негоди бояться гуляти зеленою зоною.