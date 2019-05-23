23 травня абітурієнти Тернопільщини складають ЗНО з української мови та літератури.

Це обов’язковий предмет для всіх випускників шкіл, коледжів і професійно-технічних закладів. Відтак для участі у тестуванні в області зареєструвалося майже десять тисяч абітурієнтів, – повідомив відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк.

Нагадаємо, учора відбулося ЗНО з математики. На Тернопільщині тестування не обійшлося і без неприємностей: двоє абітурієнтів забули документи, трьох попросили покинути пункт через мобільні телефони. «Двох учасників ми не пропустили на тестування, оскільки у них не було документів. Трьох учасників ми були змушені вилучити з аудиторії через те, що вони мали зі собою мобільні телефони. А загалом переший іспит ЗНО пройшов нормально», – розповідає Юрій Шайнюк.

23 травня відбудеться найбільш масовий іспит – з української мови та літератури. А загалом під час основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання цього року абітурієнти складають тести з 9 предметів – це математика, українська мова і література, іспанська, німецька, французька та англійська мови, фізика, історія України, біологія, географія та хімія. «Зовнішнє незалежне оцінювання проходить як державна підсумкова атестація для отримання атестату про середню освіту, а також як вступні іспити до вишу. Відтак обов’язковою для всіх випускників залишається українська мова і література; другий предмет, який поєднується із державною підсумковою атестацією, на вибір: математика або історія України. ЗНО із цих предметів складають також і учні професійно-технічних училищ і коледжів, оскільки для отримання атестатів вони мусять скласти державну підсумкову атестацію».

Нагадаємо, цього року ЗНО як державну підсумкову атестацію складають з двох предметів.

Софія Романська