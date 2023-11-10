Розшукують підлітка, який хворіє вітрянкою: він уже втікав з лікарні два місяці тому

Працівники Тернопільського районного управління поліції розшукують неповнолітнього Романа Ромчика, 2009 року народження.

Хлопчик проживає в селі Кобзарівка Тернопільської міської громади. Близько 16 години він пішов з дому, на дзвінки не відповідає. Розшукуваний хворіє вітрянкою, на тілі сліди від фукорцину. Був одягнений в піжаму.

Неповнолітній може перебувати в обласному центрі, зазначають у поліції.

Якщо ви бачили хлопця, або володієте інформацією про його місцеперебування, телефонуйте у Тернополі (0352) 27-11-70, 098 478 30 07 або на лінію 102.

Нагадаємо, підлітка уже розшукували – у вересні. Тоді Роман Ромчик втік з обласної лікарні. Правоохоронці виявили неповнолітнього на одній з вулиць Тернополя. Він вирішив самостійно піти в гості до знайомих батьків, у яких бував раніше.