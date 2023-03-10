Дві дорожньо-транспортні пригоди зареєстрували слідчі Тернопільщини 9 березня. Одна аварія завершилася для перехожої летально.

Близько шостої години ранку у Кременці під колеса автомобіля потрапила жителька Івано-Франківської області. Водій одразу викликав швидку та поліцію, але медики констатували смерть 59-річної жінки.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що чоловік, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, збив потерпілу за межами пішохідного переходу. Кермувальник каже, що жінка раптово лягла під колеса авто, а він не встиг загальмувати. Потерпіла від отриманих травм загинула. У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в ЄРДР згідно з частиною 2 статті 286 ККУ.

Ще одна пригода з потерпілими трапилася того ж дня у центрі Тернополя. Близько 13:15 на бульварі Тараса Шевченка водій автомобіля Audi Q7, рушаючи з місця, допустив наїзд на 26-річного жителя Львівської області.

Чоловіка з забоями та множинними саднами госпіталізували до травматологічного відділення. Триває слідство.