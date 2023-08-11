Ходу представників московського патріархату через територію Тернопільської області заборонили. Вона запланована на дев’ятнадцяте серпня по маршруту з Хмельницької області до Почаєва.

Рішення про заборону прийняли на черговому засіданні Ради оборони Тернопільської області.

– Ми проаналізували масові заходи, які проходили в області в минулих роках і цього року, і дійшли висновку, що даний захід несе небезпеку, – сказав під час брифінгу у ТОВА Сергій Зюбаненко. – Небезпека полягає в тому, що можуть бути порушення громадського порядку, провокації ворога, який використає інформацію у своїх ЗМІ для пропаганди. Тому вважаємо недоцільним проведення такого заходу. Ми поважаємо віросповідання людей, їхню позицію, але йде війна, є інформація щодо провокацій під час таких заходів, тому будемо робити все можливе, щоб даний захід не був проведений. Поліція буде працювати у посиленому режимі. Працюватимуть, як громадська безпека, так і оперативні працівники, щоб не допустити масових порушень громадського порядку.