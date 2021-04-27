Тернопільські волонтери відправилися у зону бойових дій із пасхальними смаколиками для українських захисників. До збору благодійної допомоги долучилися у різних районах області.

Прихожанки Церкви Зарваницької Матері Божої напекли пасок. Також жінки приготували для бійців інші традиційні страви та передали речі першої необхідності.

“До збору смаколиків на Пасху для захисників вже вкотре долучилися прихожани Церкви Зарваницької Матері Божої! Напекли понад 100 смачних запашних пасок, різного печива, кексів. Також принесли консервацію та крупи! Отець Роман Ваврух прочитав молитву, освятив пасочки та привітав бійців з Великоднем! Також передали кошти від наших благодійників на придбання необхідного на фронт! Щиро дякую, що завжди відгукуєтесь та долучаєтесь до добрих справ, особливо до допомоги захисникам”, – зазначила волонтерка Христина Феціца.

Благодійна ініціатива об’єднала навіть дітей. Вони намалювали малюнки для українських воїнів зі словами підтримки, а також передали солодощі.