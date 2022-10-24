На місці крадіжки 35-річну зловмисницю застав тернополянин в квартирі котрого жінка прибирала. Він й викликав поліцейських.

Зі слів потерпілого, послугами прибирання, які надає 35-річна тернополянка, він користується уже декілька місяців. Останнім часом став помічати, що з сейфа зникають гроші. Тому вирішив поставити сховок на сигналізацію.

20 жовтня близько 11 години, коли тернополянин перебував на роботі, на телефон прийшло звіщення про те, що хтось відчинив сейф. Чоловік негайно поїхав додому. В цей час в квартирі перебувала 35-річна прибиральниця. Жінка зізналася, що викрала гроші.

Поліцейські затримали зловмисницю в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Їй оголошено підозру за частиною 4 статті 185 ККУ та обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.