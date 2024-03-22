Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо тернополянина, обвинуваченого у запереченні збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, 9 травня тернополянин, під час словесного конфлікту з пасажирами у міському автобусі, заперечував збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році. Він стверджував, що це була «просто громадянська війна і перемоги в ній не буде!». Того ж дня на зупинці громадського транспорту, перебуваючи у нетверезому стані, чоловік заперечував збройну агресію рф у розмові з працівниками Управління патрульної поліції в Тернопільській області та військовослужбовцем Національної гвардії.

Завершено досудове розслідування, що здійснювалося слідчими УСБУ в Тернопільській області.