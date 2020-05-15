Світ

Походження зобов’язує

Невеличкий урок на тему “Noblesse oblige” (“Високе походження зобов’язує”) багатьом нашим достойникам – хоча в їхньому випадку йдеться радше не про походження, а про становище і можливості. Британський принц Вільям виявив здатність гідно нести відповідальність, яку накладають влада і престиж. Він дозволив повітряним машинам “швидкої допомоги” приземлятися в своєму Кенсінгтонському палаці для дозаправки під час пандемії коронавірусу, яка нині тероризує Великобританію. Ця територія зазвичай використовується як місце для посадки гелікоптерів королівської родини. Тепер медикам не доведеться витрачати дорогоцінний час на політ до найближчої бази дозаправки. Сам принц є меценатом благодійної служби “швидкої допомоги” Лондона. Свого часу Вільям (нині – герцог Кембриджський), як пілот пошуково-рятувального вертольота, проходив військову службу в Північному Уельсі і за три роки взяв участь в 156 пошукових операціях, під час яких було врятовано 149 людей.

Біс в ребро… екс-президента

Якщо ця справа розвивалася саме так, як її намагається подати так звана потерпіла сторона, то в даному випадку цілком можна вжити відоме “Сивина в бороду – біс в ребро”. Німецька журналістка звинуватила екс-президента Франції Валері Жіскар д’Естена в сексуальних домаганнях і подала на нього скаргу в прокуратуру Парижа. Воно ніби й нічого дивного – свого часу велелюбний Білл Клінтон предметно продемонстрував, що навіть сильні світу цього можуть попадати в полон звичайних людських пристрастей. Однак суто французької пікантності цій історії додає те, що на момент отих самих домагань “мсьє” Жіскар д’Естену було… 92 роки. За словами журналістки, після інтерв’ю з екс-президентом ще в грудні 2018 р. вона попросила його сфотографуватися разом зі знімальною групою. І нібито саме в той момент хтивий француз трохи обняв її і поклав руку на їй на сідниці. Звісно, трохи дивно, що німкеня носила цю тяжку образу в собі аж до останнього часу, та попри це повідомляється, що у випадку доведення вини престарілого залицяльника йому “світить” 30 тис. євро штрафу, чи навіть 2 роки ув’язнення. Oh là- là…

Україна

“Сюрприз” від головного санітарного лікаря країни

Surprize! Або ж, якщо хочете, щоб було щиро по-українськи – отакої! То що ж виходить – мали рацію ті, котрі насміхалися з карантинних обмежень і продовжували насолоджуватися прогулянками в парках? Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що парки і сквери на період карантину закривали для психологічного впливу на українців.

“Коли ми закривали у свій час парки, робили обприскування доріг, то це було питання не стільки впливу на епідемічний процес, скільки на психологічний. Закриття парків було сигналом, що не все безпечно, і люди більше психологічно готувалися до того, що треба дотримуватися карантину… З’являлося відчуття тривоги”, – пояснив В.Ляшко. І зазначив, що цю практику психологічного впливу запозичили в інших країн. Також головний санітарний лікар повідомив, чому уряд не може на першому етапі ослаблення карантину запустити громадський транспорт. За його словами, його не так турбує ризик інфікування в ньому, як неминуче розширення внутрішньої міграції населення.

Чим закінчиться призначення “необхідного елемента”?

Політоглядач Віталій Портников нещодавно висловив думку, що в світі Міхеїла Саакашвілі існує один лише… Міхеїл Саакашвілі. І що будь-яка спроба будь-кого з українських владоможців використати експансивного і непередбачуваного грузинського реформатора для якихось власних цілей нічим добрим для них не закінчується. Натомість сприяє його самоутвердженню як необхідного елемента нашої політичної системи. Президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою установи з доволі туманною назвою: Виконавчий комітет реформ. “Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ та допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни”, – зазначив Президент. Сталося це після того, як не вдалося переконати більшість фракції “Слуга народу” проголосувати за призначення М. Сааккашвілі віце-прем’єром. А також – на тлі напруження відносин з Грузією, яка досі вимагає екстрадиції свого екс-президента й плекає надію забезпечити йому мінімум на 3 роки зразковий тюремний режим.

Весна прийшла. Чи посадять “ковбоя”?

Якби влада наприкінці весни таки зібралася, як обіцяла, “саджати”, то можливо, обрала б для ролі цапа-відбувайла якусь дуже одіозну особу, яка була б рівною мірою антипатичною всім політичним силам. Скандальний екс-нардеп Сергій Пашинський для цього, здається, цілком підходить. Державне бюро розслідувань завершило розслідування у його справі зі стріляниною кількарічної давнини, коли С.Пашинський прострелив ногу чоловікові, з яким у нього виник конфлікт у одному з селищ під Києвом. Провадження то закривали, то знову відкривали – аж поки одного дня не з’явилася інформація про те, що потерпілий із простреленою ногою має вагомі шанси… бути визнаним винним у всій цій історії. Тепер же дишло правосуддя повернулося в інший бік: правоохоронці зазначають, що після того як Пашинський вистрілив у ногу чоловікові, це призвело до настання інвалідності. Судово-медична експертиза встановила, що це тяжке тілесне ушкодження. У разі доведення вини екс-нардепу зі звичками ковбоя з Дикого Заходу загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

Тернопілля

За здравіє і упокій

Спершу – “за здравіє”: у квітні на дорогах Тернопільщини не загинула жодна людина. В наших умовах це вже сприймається як аномалія. Тепер, на жаль – “за упокій”: тернопільські жінки й дівчата поступово перетворюються на якихось мегер чи войовничих амазонок. Зовсім недавно одна з них, дбайлива матуся трьох діток, задушила свого співмешканця. А вже цього тижня 17-річна дівчина “замочила” студента аж з Демократичної Республіки Конго. Що їх звело разом – залишається лише здогадуватися. Версій у соцмережах – хоч гать гати: “Все робить валюта”. “Наші дівчатка білі й пухнасті, тільки хворі”. “А що ця неповнолітня робила у хлопця-іноземця на квартирі?”. “Батьків треба притягати до відповідальності”… Тим часом чи то сатаністи, чи просто “безбашенні” молодики осквернили один з костелів, залишивши у ньому, задля інтриги прихожан, відрізану голову ягняти. Поза тим, у жителів краю не пропав смак і до більш традиційних діянь, що підпадають під кваліфікацію “хабар”. М’якосердий держслужбовець, приміром, настільки перейнявся клопотами неплатника аліментів, що пообіцяв виключити бідолаху зі списку боржників – всього за якихось 5 тис. грн. Та, як це трапляється, в самий розпал “священнодійства” з передачі грошей звідкись принесло представників “компетентних органів”…

Ігор Дуда