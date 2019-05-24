Світ

Євробачення без однієї співучої країни

За пісенним конкурсом “Євробачення”, який цього року пройшов у Ізраїлі, українці, котрі ним цікавляться, спостерігали, напевно, з почуттям досади. Ще досить свіжі в пам’яті події, пов’язані з відбором кандидата, що обернулися неприємним і зовсім зайвим для іміджу країни скандалом. Україна в Тель-Авіві все ж була присутня – в особі Андрія Данилка, точніше його сценічного персонажа Вєрки Сердючки, котрий взяв (взяла?) участь у церемонії відкриття конкурсу. За результатами голосування у цьогорічному пісенному змаганні переможцем став представник Нідерландів Дункан Лоуренс зі своєю піснею Arcade. До речі, всезнаючі букмекери прогнозували саме його перемогу протягом кількох останніх місяців. Друге місце посів співак Махмуд з Італії, який поступився переможцеві лише 27 балами. Третім став росіянин Сергій Лазарєв. Всього в “Євробаченні-2019” взяла участь 41 країна. Щоправда, однієї, надзвичайно співучої й водночас схильної до всіляких інтриг, серед них не виявилося…

Глибинна відповідь бацьки

Брутальність Росії стосовно України, схоже, багато чого навчила і такого, здавалося б, безвідмовного союзника Кремля, як Аляксандр Лукашенко. У своєму щорічному посланні до народу і парламенту президент Білорусі заявив, що його країна не піде на жодні компроміси в питанні власного суверенітету. І що неодноразово пережитий досвід розділу і перекроювання кордонів змушують білоруський народ високо цінувати єдність і територіальну цілісність. “Нині чимало балаканини стосовно того, що Білорусь кудись включать, поділять і таке інше… Це просто неможливо зробити сьогодні. І той, хто посміє знищити Білорусь – президент, уряд чи ще хтось – вони будуть прокляті білоруським народом. А хто наважиться зробити це силою, отримає потужну відповідь від нашого народу і передусім тих, хто народився суверенним і незалежним. Ось така глибинна відповідь”, – підсумував А Лукашенко.

Радість і смуток для вболівальників “Манчестера”

У футболі, як і загалом у житті, радість і смуток нерідко перебувають зовсім недалеко одне від одного. Не встиг “Манчестер Сіті” разом з українцем Олександром Зінченком у складі натішитися перемогою в Прем’єр-лізі та здобуттям Кубку Англії, як перед футболістами та їхніми прихильниками постала дуже неприємна перспектива: клуб, як мінімум на один сезон, може бути відсторонений від участі в Лізі чемпіонів. Причина – фінансові порушення, які мають властивість виникати навіть у країнах з усталеною і налагодженою юридичною системою і дієвими контролюючими органами. Слідча палата УЄФА з фінансового контролю дійшла висновку, що “Манчестер Сіті” ввів у оману європейських фінансових контролерів. За менеджментом “містян” подібні гріхи були помічені ще у 2014 р., але тоді “Сіті” вдалося укласти мирову угоду з УЄФА і обійтися виплатою солідного штрафу і тимчасовим обмеженням на трансфери. Тепер же керівництво слідчої групи наполягає саме на відлученні клубу від єврокубків принаймні на наступний сезон.

Україна

Вакарчук подав “Голос”

Відомий український музикант Святослав Вакарчук вийшов з політичного затінку, в якому перебував під час президентської кампанії, й розповів про основні принципи та напрямки, за якими рухатиметься його політичний проект “Голос”. Автор заклику “голосувати не “по приколу” заявив, що готовий “підтримувати президента у всіх його позитивних реформах”. Більше того – “підштовхувати його і пропонувати ще більш радикальні”. Якщо ж той раптом зраджуватиме інтереси суспільства, то – “ми змусимо його відповідати перед виборцями”. Усвідомлюючи, що такі заяви може робити лише бездоганна з моральної точки зору сила, С. Вакарчук також повідомив, що його “Голос” не братиме “жодної копійки в жодного з олігархів… оскільки неприпустимо говорити про боротьбу з олігархами, а потім приходити і брати в них гроші”. Випереджаючи закономірне питання щодо джерел фінансування його політсили, автор і виконавець хвилюючої “Вище неба” повідомив, що підкоряти політичні висоти йому і його соратникам допомагають ” десятки досить заможних людей, яким дуже далеко до олігархів, які чесно заробляють свій шматок хліба і мають певний бізнес”.

Німецький “гуманізм” для української поліції

За всієї поваги до роботи вітчизняної поліції й розуміння труднощів, з якими вона стикається, ніколи б не подумав, що в її керівництві засіли закоренілі й невиправні гуманісти. Однак… наша рідна українська поліція, яка раніше була озброєна автоматами Калашникова, тепер почала змінювати їх на німецькі пістолети-кулемети МР5. За словами її очільника Сергія Князєва, АК – це армійська зброя, призначена для знищення противника. Перед поліцейськими ж, мовляв, таке завдання не стоїть. “Поліцейський, застосовуючи зброю як крайній засіб превенції (запобігання), тобто зупинки правопорушника, зобов’язаний оберігати і його життя”, – заявив С. Князєв. Он як. Втім, потенційним зловмисникам радіти, напевно, не варто: МР5 хоч і має меншу пробивну здатність, ніж АК, однак вбивча сила його кулі все ж зберігається на відстані 300-400 м – достатньо, щоб відправити до прабатьків того, кому цього дуже закортить. Першими МР5 отримають підрозділи, які несуть службу в аеропортах, на вокзалах і в інших місцях масового скупчення людей.

Тернопіль

Циклон і серйозніші неприємності

Axel – не лише видовищний елемент у фігурному катанні, а й препаскудний циклон, усю “приємність” якого довелося днями відчути, в прямому розумінні, на власній шкурі, коли потоки води з неба застали в парку на пробіжці й вмить перетворили із людиноподібної істоти на щось більше схоже на мокру ганчірку. Втім, інших людей за цей час, як виявилося, спіткали й серйозніші неприємності. У жительки міста, приміром, схильний до криміналу суб’єкт відібрав 1400 грн. При цьому, як довелося прочитати у зведенні, “погрожував зброєю, хамив”. Саме в такій послідовності. Смілива жінка попалася зловмисникові – вигляду пістолета виявилося недостатньо, довелося ще й нахамити… Для п’ятьох креативних краян такий спосіб заробітку видався б примітивом – вони організували в Тернополі мережу наркоторгівлі, натхненно заробляючи на продажу марихуани, амфетаміну та іншого схожого зілля. Не менш натхненним вийшло і прощальне відео голови ОДА. Він, зокрема, висловив сподівання, що започатковані екс-президентом реформи будуть продовжені наступником. Виходить, 74% виборців у другому турі висловилися саме за продовження отих таємничих реформ?

Ігор Дуда