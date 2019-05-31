Світ

Рішення морського трибуналу – виконати негайно!

Піратські дії Росії у Керченській протоці в листопаді минулого року отримали адекватну юридичну оцінку: Морський трибунал ООН у Гамбурзі зобов’язав Кремль звільнити українських моряків і повернути Україні захоплені судна. Це рішення Росія має виконати негайно. Російська сторона не брала участь у слуханнях (“Знает кошка, чье сало сьела”?), заявивши, що рішення Трибуналу не мають законної сили, оскільки дії України в Керченській протоці, мовляв, слід кваліфікувати як військові. Це суперечить позиції РФ у московському суді, де українців не визнають військовополоненими. У Трибуналі водночас наголосили, що відсутність Росії на процесі не звільняє її від обов’язків виконання його рішення. Адвокат українських моряків Микола Полозов вважає, що після рішення Морського трибуналу ООН на користь України Росії буде важко пояснити мету утримання на своїй території бранців. “Будь-яке зволікання з боку РФ може стати причиною політичного і економічного тиску з боку інших країн”, – додав він.

Політичне потрясіння у країні з давніми традиціями

Політичні потрясіння трапляються не лише в країнах із зародковим станом демократії й відповідним рівнем політичної культури (не буду з делікатності тицяти пальцем), а й у державах, де ці поняття мають давні традиції. Там теж, виявляється, не обходиться без хвилювань і навіть сліз. Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей повідомила, що 7 червня залишить посаду очільниці Консервативної партії. У своїй емоційній заяві вона сказала, що зробила все можливе, аби вшанувати результати референдуму, на якому британці проголосували за вихід з Європейського Союзу. «Я підписала умови нашого виходу. Я зробила все, що могла, щоб переконати депутатів схвалити цю угоду. На жаль, зробити це мені не вдалося. Тепер мені зрозуміло, що найкраще для країни буде, якщо ці зусилля докладатиме новий прем’єр-міністр», — сказала ображена до сліз у своїх найкращих намірах місіс Мей. Втім, вона залишиться на посаді прем’єра, поки Консервативна партія не обере нового лідера.

Україна

Повернення Саакашвілі: реформи чи збурення?

Не знаю, як буде з орденами і званнями, які екс-президент П. Порошенко в останні дні свого правління роздавав жменями, а от відміна одного його указу новим гарантом В. Зеленським уже стала реальністю. І викликала спалах дискусій всередині країни. Йдеться про повернення громадянства України ще зовсім недавно апатридові (важке слово…) і власникові довідки на право проживання у Нідерландах, володареві одразу кількох “екс” до попередніх посад Міхеілу Саакашвілі. Останній не змусив на себе чекати з приставленою до чола рукою (“Ну, де ж він?”) і вже наступного після оголошення президентської волі дня прибув до України. Дехто вважає, що він може стати “драйвером” результативних реформ. Дехто, навпаки, пророкує, що його поява викличе додаткове збурення у і без того неспокійному суспільно-політичному житті. Як воно буде – побачимо. Наразі беззаперечний факт: поновлений у своїх правах громадянина України М. Саакашвілі прибув на свою другу батьківщину, яка трохи більше як рік і три місяці тому виставила його за поріг…

Радикально не те у радикальній спільноті

Щось радикально не те відбувається у донедавна згуртованій радикальній спільноті: народний депутат Ігор Мосійчук, один із найбільш колоритно-одіозних її представників, оголосив про свій вихід з партії Олега Ляшка. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. «Це було нелегке, добре виважене рішення, яке я був змушений ухвалити. Серйозні ідеологічні розбіжності тягли за собою конфлікти з окремими членами команди. Я не можу іти всупереч власних переконань і не хочу працювати в атмосфері конфронтації з людьми, яких, попри всі розбіжності, глибоко поважаю», – повідомив Мосійчук. Він також додав, що не збирається «на відпочинок», хоча подальша його діяльність визначатиметься, в тому числі, й станом здоров’я. Водночас лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко, коментуючи вихід Мосійчука із політсили, відреагував у притаманному йому стилі, заявивши: «Вітаю його з цим рішенням, баба з воза – кобилі легше». І це попри те, що І. Мосійчук в порівнянні з собою, колишнім, помітно схуд…

Екс-президента запросили на “дружню розмову”

Ще вчора, здається, президент Петро Порошенко благословляв на праведні труди очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького, по-дружньому поплескуючи його, трохи зніяковілого, по плечу. А нещодавно вже пан радник юстиції 3 класу вирішив запросити тепер уже екс-президента П. Порошенка на дружню розмову в своє відомство. Стосуватиметься вона, як повідомляється, можливої причетності останнього до корупційних діянь в енергогенеруючій компанії “Центренерго”. Інтерес до особи екс-гаранта в САП виник після зустрічі Н. Холодницького і колишнього голови правління ПрАТ “Енергомережа”, а також колишнього в’язня німецької тюрми і нещодавно випущеного під заставу з української Дмитра Крючкова. Із його довірливої розповіді виходить, що незаконні дії великої групи осіб в енергетичній галузі координувалися нардепом Ігорем Кононенком і його близьким партнером – Петром Порошенком. Останній, як зазначає САП, обов’язково буде викликаний і допитаний.

Тернопільщина

Шипи для “шоферюг”?

Возрадуйтеся, жителі краю: ми з вами не настільки бідні й “депресивні”, якими нас уявляють десь у стольному Києві. Минулого місяця у Тернополі та області зареєстрували 90 нових автомобілів, кожен з яких в середньому коштував $27 тис. А всього у першому кварталі 2019 року в нас зареєструвано понад 190 нових автівок на суму $6 млн. Але, хоча на останньому інвестиційному форумі співалися дифірамби децентралізації, яка, серед іншого, дає можливість будувати дороги, вона чомусь не поспішає впливати на свідомість “шоферюг”, які продовжують гасати, не дотримуючись жодних правил, а нерідко – й “під мухою”. Є серед цієї “славної когорти” такі, що попадаються нетверезими вже втретє і – як з гуски вода… За ті ж 4 місяці правоохоронці зареєстрували 667 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких 23 особи загинуло, а 173 отримали травми різної важкості. Однак авта продовжують не просто мчати, а й “літати”, точніше перелітати через бетонні бордюри в населених пунктах. Чи й не через це почали з’являтися “народні месники”, які крадькома прилаштовують на автошляхах “сюрпризи” у вигляді гострих шипів?

Ігор Дуда