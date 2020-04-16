Працівники Генпрокуратури України перерахували свій одноденний заробіток на Монастириський районний шпиталь. Загалом лікувальний заклад від прокурорів отримав 608 тис. грн.

Про це повідомив заступник голова РДА Павло Дронь.

Монастириський район продовжує лідирувати за кількістю хворих на COVID-19. Наразі там підтверджено 154 випадків захворювання на коронавірус.

“Дякуємо працівникам Генпрокуратури за такий гуманний вияв доброї волі! Принагідно порушуємо питання перед МОЗ України про необхідність негайних обіцяних доплат медикам за їхню жертовну працю під час пандемії. Стало відомо, що Уряд вноситиме зміни до Держбюджету з метою перерозподілу держасигнувань. Дуже правильно в цьому напрямку прозвучала ідея обмеження пенсій суддів вищих рівнів з 200 тисяч до 47 тисяч на місяць”, – зазначає Павло Дронь.

У Монастириській лікарні наголошують, що поки необхідних засобів для лікування хворих з коронавірусною інфекцією достатньо. Втім, у разі поширення недуги необхідне додаткове фінансування.

Софія Романська