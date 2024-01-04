Незаконну порубку деревини інкримінують слідчі Гусятинського відділення поліції працівникам місцевого приватного підприємства.

Про те, що невідомі рубають дерева вздовж смуги відводу на лінію “102” повідомили очевидці. На місце ймовірного злочину виїжджали слідчі. У ході перевірки з’ясувалося, що до місцевої селищної ради звернулися працівники РЕСУ. Вони сказали, що гілки дерев, які знаходяться за смугою відводу автомобільної дороги, неподалік села Красне, нависають на лінії електропередач і це може знеструмити населений пункт.

Представники селища виписали дозвіл на розчищування лісопосадки, але не вказали конкретні межі. Тому працівники, які виконували роботи, позрізали зайве.

Хто платитиме штраф і скільки стане відомо після висновків екологів. Саме вони повинні вказати суму збитків. Триває розслідування та встановлюються всі деталі.