Зубожіння: тернополяни витратили за рік на нові автомобілі понад 28 мільйонів доларів

Згідно з результатами продажів 2020 року, в Тернополі та області реалізували 1 тис. нових автомобілів на загальну суму понад 28 млн доларів.

Серед брендів бестселером були автомобілі Renault. За рік в регіоні зареєстрували 275 таких машин на суму 4,1 млн доларів. Також попитом користувались Toyota і Kia, – йдеться у рейтингу сайту з продажу авто RST.ua.

Серед моделей найбільше продажів отримав кросовер Renault Duster. У регіоні зареєстрували 192 авто цієї моделі на суму 2,9 млн доларів.

Бестселери в сегменті:

• до 17 000$ – Renault Duster;

• 17 000-35 000$ – Toyota RAV4;

• 35 000-70 000$ – Toyota LC Prado;

• від 70 000$ – Lexus LX.

Найбільше автомобілів тернополяни придбали у січні – 155. Найнижчі показники продажів були у квітні, коли у Тернополі зареєстрували 35 автомобілів.

Загалом, впродовж минулого року в Україні зареєстрували 85 тис. нових автомобілів на загальну суму 2,6 млрд доларів США. У трійку найпопулярніших автомобільних брендів України увійшли Renault, Toyota і Kia. Частка цих брендів у минулому році склала 40%.

Нагадаємо, впродовж січня-вересня 2020 року в Тернополі та області придбали 730 нових автомобілів на загальну суму 19 млн доларів США.