Майстер-клас зі створення картин організували для людей поважного віку у Тернополі. Відвідувачі міського центру соціального обслуговування взяли участь у занятті з арт-терапії.

Більшість учасників майстер-класу жодного разу в житті не тримали в руках пензликів. Однак, у результаті першого заняття їм вдалося намалювати картини на тематику «А в душі завжди літо». Працювали літні тернополяни під керівництвом художника Рустама Давлетова.

«Отримувачі послуг Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення вже не вперше мали можливість відвідати майстер клас з Арт-терапії. Люди золотого віку (деякі з них) ніколи в житті не тримали пензлик в руках, але це не завадило їм створити шедевральні картини «А в душі завжди літо», від чого сповнені позитивними емоціями, натхненням та гарним настроєм!».

Додамо, Арт-студія не вперше влаштовує благодійні заняття, які відвідують тернополяни старшого віку.

Софія Романська