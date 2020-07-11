Прогулянку на велосипедах організували у Тернопільському міському центрі соціального обслуговування для людей старшого віку.

Долучитися до занять на двоколісниках могли всі охочі відвідувачі центру.

Пані Галина розповідає, що велосипедом їздила ще в дитинстві. Втім, навичок, як користуватися двоколісником, не розгубила.

«Тільки позитивні емоції після катання на велосипедах. Дуже хороша ідея – організувати таку прогулянку. Вдячна організаторам, і всім, хто приєднався до цієї чудової прогулянки біля Тернопільського озера. Це дало нам можливість насолодитися мальовничими краєвидами, отримати масу нових вражень та позитивних емоцій».

Різноманітні активності для людей поважного віку організовують у Тернопільському міському центрі соціального обслуговування регулярно. Заняття відкритті для всіх бажаючих, – каже керівник центру Віталій Харкавий. «Звертатися до нас можна за адресою вул. Лисенка, 8. Телефони: 22 02 62, 067 53 05 940. У центрі організовується чимало занять, корисних для людей старшого віку. Раді бачити усіх наших відвідувачів».

Софія Романська