Найбільший час запізнення одного із потягів складає майже три години.

В Україні 2 серпня через негоду на Заході, де стався обрив контактної мережі, запізнюється низка поїздів. Ще один потяг УЗ затримується через поломку локомотива у вантажному поїзді на ділянці “Вільнянськ-Славгород”. Від графіку відстає й безпересадковий вагон “Відень — Київ”. Про це інформує ТСН з посиланням на пресслужбу “Укрзалізниці”.

Так, через негоду станом на 9:00 затримується десять потягів. Найбільші відхилення від графіку у русі поїзда №244 “Рахів — Київ”, який йде із запізненням майже три години. Інші у середньому затримуються на 1-2 години.

А поїзд №9 “Київ — Маріуполь” затримується через поломку локомотива у вантажному поїзді на ділянці “Вільнянськ-Славгород”.

Зокрема, затримуються такі поїзди “Укрзалізниці”:

№44 Івано-Франківськ — Чернігів (затримка склала 2 години 20 хвилин);

№11 Львів — Одеса (затримка склала 2 години 10 хвилин);

№8 Чернівці — Київ (затримка склала 2 години);

№244 Рахів — Київ (затримка склала 2 години 50 хвилин);

№14 Солотвино — Київ (затримка склала 1 годину 40 хвилин);

№9 Київ — Маріуполь (затримка склала 1 годину 20 хвилин);

№7 Київ — Чернівці (затримка склала 1 годину 20 хвилин);

№50 Трускавець — Київ (затримка склала 1 годину);

№110 Львів — Херсон (затримка склала 45 хвилин);

№149 Полтава — Ворохта (затримка склала 40 хвилин).

Також через несприятливі погодні умови в Угорщині по ст. Дебрецен затримався безпересадковий вагон “Відень — Київ”. Орієнтовний час запізнення до кінцевої станції складає 8 годин.