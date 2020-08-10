Продуктові набори підготували волонтери тернопільського “Карітасу” для постраждалих від епідемії коронавірусу. Благодійники вручили пакунки родинам, що опинилися у скрутному становищі внаслідок пандемії.

«Бог почув мої молитви. Я щиро дякую за отриману допомогу, це велика підтримка для моєї сім’ї, адже через карантин чоловік залишився без роботи, кожна копійка для нас важлива» – ділиться пані Любов.

Влаштували благодійну акцію у рамках проекту ” Реагування на надзвичайну ситуацію в окремих регіонах України”, який реалізовують спільно з благодійним фондом “Caritas Ukraine” за фінансової підтримки “Caritas Internationalis”. У Тернополі допомогу у вигляді продуктових наборів та засобів гігієни отримали найбільш вразливі сім’ї, які опинилися у скрутному матеріальному становищі через спалах COVID-19.

Софія Романська