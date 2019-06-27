Смертельний нещасний випадок задокументували поліцейські Тернопільського відділення поліції. Загинула жителька села Шляхтинці.

Про смерть пацієнтки поліцейських повідомили медики тернопільської лікарні. Жінка поступила у медзаклад з численними опіками шкіри. На жаль, врятувати її не вдалося.

Як попередньо з’ясували працівники поліції, на господарстві жительки району тривали ремонтні роботи. 49-річна жінка випадково переплутала ємності з водою та з бензином. Саме пальне вона поставила підігріти на плиту. Коли суміш спалахнула, потерпіла знаходилася поряд. Вона отримала понад 50 відсотків опіків тіла, від яких і померла.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно статті 115 ККУ. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.