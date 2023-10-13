До тернопільських поліцейських надійшло повідомлення від 51-річної мешканки обласного центру. Вона розповіла, що невідома особа заволоділа її грошима у сумі понад 100 000 гривень.

До потерпілої зателефонував чоловік та представившись працівником служби безпеки банку. Аферист повідомив, що з її банківської картки шахраї намагаються зняти грошові кошти. А для збереження грошей на банківській картці потрібно змінити захисні дані.

Жінка за вказівками зловмисника продиктувала всі коди, що надійшли їй у повідомлені. Шахрай отримав доступ до її рахунку та за чужі гроші придбав побутову техніку в онлайн-магазині. Коли смс про оплату товару надійшли на телефон жертви, вона зрозуміла, що її обшахраювали.