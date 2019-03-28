Більше половини жителів області вже підписали декларації із сімейними лікарями. Загалом на Тернопільщині укладено понад 660 тисяч декларацій, – повідомив начальник управління охорони здоров’я ОДА Володимир Богайчук.

Жителям краю, які цього ще не зробили, варто поспішити. Оскільки з початку квітня державний бюджет не фінансуватиме таких пацієнтів.

«Наш регіон на четвертому місці в країні за кількістю підписаних декларацій. Оскільки на Тернопільщині підписано майже 70% декларацій, по Україні – показник близько 60%. Якщо бути точним, то в нашій області декларації підписало майже 660 тисяч жителів. Ми будемо також переконувати підписати декларації тих людей, які цього ще не зробили. У перехідний період вони ще зможуть отримувати медичні послуги, але робитимуть це за рахунок тих людей, які підписали декларації. Хочу нагадати, щоб жителі області, які цього ще не зробили, не зволікали з підписанням декларацій», – розповів Володимир Богайчук.

Нагадаємо, сьогодні сімейним лікарям краю передали 29 автомобілів марки “Рено Дастер”. Це нові сучасні транспортні засоби, вартість кожного – близько півмільйона гривень. Завдяки цим автівкам, сімейні лікарі зможуть приїжджати додому пацієнтів і надавати їм невідкладну медичну допомогу.

Софія Романська