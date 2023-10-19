До поліцейських Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру із заявою про вчинене щодо неї шахрайство. Дівчина стала жертвою невідомої особи, якій перечислила гроші за автомобіль, проте товару так і не отримала.
Зі слів потерпілої, оголошення про продаж транспортного засобу вона знайшла в Інтернеті. Продавець представився менеджером компанії, яка здійснює доставку автомобілів з-за кордону. Обрали модель авто, узгодили ціну і навіть договір заключили. А далі почалися наполегливі «прохання» про перечислення коштів – то на доставку транспортного засобу, то на розмитнення, то ще на якісь потреби. Словом, за тиждень тернополянка перерахувала невідомому майже чотириста тисяч гривень. Автомобіля так і не дочекалася.
Правоохоронці встановлюють обставини злочину та особу, причетну до шахрайських дій, а жителів області застерігають від подібних випадків. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу.