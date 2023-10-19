Понад 10 тисяч доларів віддала тернополянка за автомобіль, якого так і не отримала

До поліцейських Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру із заявою про вчинене щодо неї шахрайство. Дівчина стала жертвою невідомої особи, якій перечислила гроші за автомобіль, проте товару так і не отримала.

Зі слів потерпілої, оголошення про продаж транспортного засобу вона знайшла в Інтернеті. Продавець представився менеджером компанії, яка здійснює доставку автомобілів з-за кордону. Обрали модель авто, узгодили ціну і навіть договір заключили. А далі почалися наполегливі «прохання» про перечислення коштів – то на доставку транспортного засобу, то на розмитнення, то ще на якісь потреби. Словом, за тиждень тернополянка перерахувала невідомому майже чотириста тисяч гривень. Автомобіля так і не дочекалася.

Правоохоронці встановлюють обставини злочину та особу, причетну до шахрайських дій, а жителів області застерігають від подібних випадків. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу.