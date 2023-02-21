Поліція знайшла тракториста, через якого постраждали матір та троє діток

Четверо людей з тілесними ушкодженнями потрапили до лікарні в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 7 лютого близько 21:00 на автодорозі Тернопіль-Скалат, неподалік села Малий Ходачків.

Водій Mercedes-Benz Vito в’їхав у колоду, яка знаходилася на проїжджій частині дороги. Водій трактора віз її без будь-яких світловідбивальних знаків. Кермувальник буса не побачив попереду перешкоду і врізався в неї. В результаті удару до лікарні бригада швидкої доправила пасажирів – маму і її трьох дітей.

Після зіткнення тракторист залишив кріплення до трактора та деревину на дорозі і втік.

Його особу встановили правоохоронці. Це – житель села Малий Ходачків 1971 року народження. Водій у скоєному зізнався. За вчинене правопорушення чоловік відповідатиме відповідно до статті 286 ККУ.