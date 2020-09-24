Спеціальну робочу групу, яка забиратиме із тернопільських дворів старі, покинуті автомобілі створили у міській раді. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконкому.

– Ми неодноразово отримували скарги жителів міста та звернення Управління патрульної поліції в Тернопільській області з приводу покинутих на тривалий період на прибудинкових територіях або зелених зонах занедбаних транспортних засобів, – зазначив Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства та екології. – Вони заважають працівникам обслуговуючих організацій під час їхньої роботи. І мешканці будинків, де є такі випадки, також незадоволені. Тому створили робочу групу, яка займатиметься демонтажем таких автомобілів.

У міській раді пояснили, що представники робочої групи будуть встановлювати власника покинутого автомобіля та зобов’язуватимуть його забрати транспортний засіб. Якщо це не допоможе, тоді такі автомобілі будуть евакуйовувати на арештмайданчик. За потреби до роботи групи будуть залучати депутатів, дільничних інспекторів поліції, представників обслуговуючих організацій, представників засобів масової інформації, громадськості та мешканців прилеглих будинків. Тернополяни можуть інформувати муніципальну інспекцію про покинуті автомобілі за номером телефону: +38 073 015 1481(Viber).

Ольга Трач

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