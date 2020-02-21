Атмосферні фронти зумовлюватимуть погодні умови цими вихідними на Тернопільщині.

Ускладнюватимуть синоптичну ситуацію у нашому регіоні тумани, які виникатимуть вночі та вранці. Також ймовірні дощі, температурні показники дещо знизяться.

Опади спостерігатимуться у західних областях, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Цими днями атмосферне поле над Україною – переважно антициклональне. Втім, ситуація зміниться уже цими вихідними.

«Температура повітря найближчої ночі від 3 тепла до 3 морозу, завтра вдень +4+8 градусів. У неділю, 23-го лютого, до нас прибіжать атмосферні фронти, які принесуть ускладнення погоди – опади та сильний вітер», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, стабілізуються погодні умови наступного тижня. Відтак останні дні лютого будуть відносно теплими і нагадуватимуть ранню весну.

Софія Романська