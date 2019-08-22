Дощі місцями пройдуть на Тернопільщині, – повідомляє обласний гідрометеоцентр. Температурні показники теж частково знизяться: упродовж дня спостерігатиметься від 24 до 26 градусів вище нуля.

Цими днями спека на Тернопільщині дещо послабне, – кажуть метеорологи. Подекуди передбачають дощі, а ще місцями дошкулятимуть сильні вітри. Відтак зберігатиметься пожежна небезпека, у цей час не можна розпалювати багаття у лісах.

Упродовж доби хмари затулятимуть палюче сонце, а дощі додаватимуть прохолоди. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, по області та в місті Тернополі спостерігатиметься мінлива хмарність з проясненнями. «Місцями можливі короткочасні дощі. Вітер північний, 5-10 метрів за секунду, часом пориви вітру. Температурні показники зберігатимуться на такому рівні: 24 – 26 вище нуля».

Отже, осінь на Тернопільщині уже заявляє про свій швидкий прихід. Спека в регіоні поступово спадає, хоча цими днями поніжитися на сонечку ще зможуть всі охочі.

Софія Романська