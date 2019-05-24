Навчально-тренувальні збори курсантів Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою тривають на полігоні у селі Біла поблизу Тернополя.

У тренуваннях буре участь понад сімдесят другокурсників, серед яких – п’ятнадцять дівчат.

Упродовж трьох днів курсанти вдосконалюють вогневу, фізичну та медичну підготовку. Серед інструкторів – військовослужбовці артилерійської бригади.

«Це тренувальні збори для курсантів Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Заняття тривають протягом трьох днів. Розпорядок тренування такий: підйом, зарядка, сніданок, тренування з бойовою стрільбою. Втомлені, проте щасливі юнаки та дівчата повертаються після обіду на відпочинок. Попереду ще один відповідальний день, але він того вартий, щоб залишити в пам’яті прекрасні дні курсантських буднів», – каже прес-офіцер артилерійської бригади Юрій Кульпа.

Додамо, на військовому полігоні у селі Біла регулярно відбуваються тренування бригади територіальної оборони. Приєднатися до занять можуть всі охочі.

Софія Романська