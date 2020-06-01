На подвір’ї Тернопільської обласної автомобільної школи на Східному масиві зібрались незадоволені учні.

Пів року вони не можуть скласти іспити й отримати свої водійські права, повідомляє МедіаТОР.

Раніше дирекція школи повідомляла, що навчання неможливо продовжувати через карантин. Обмеження вже послабили, та надавати послуги учням школи й далі не збираються, – кажуть протестувальники.

Тернополяни планують писати колективну скаргу, аби їм повернули гроші за навчання. На місце викликали патрульних.

Тетяна Бенедига, МедіаТОР