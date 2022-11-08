Протягом місяця поліцейські Тернопільщини розпочали 18 кримінальних проваджень за фактами незаконного зберігання зброї.

В області тривають профілактичні заходи з виявлення та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів.

До проведення відпрацювання задіяні оперативники карного розшуку, співробітники управління превентивної діяльності, слідства, кінологи, кіберполіція та інші підрозділи поліції області. Майже упродовж місяця з незаконного обігу вилучено: пістолет-кулемет, нарізний револьвер, саморобну вогнепальну зброю, дві гранати, 300 грамів вибухової речовини, понад дві сотні набоїв. Предмети з обмеженим обігом направили на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За виявленими фактами розпочато 18-ть кримінальних проваджень за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють шляхи надходження небезпечних предметів на територію Тернопільської області та нагадують, що особам, які незаконно зберігають зброю і вибухівку, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.