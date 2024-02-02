Підприємець привласнив понад три мільйони гривень, виділених на ремонт військового містечка

На Тернопільщині підприємця підозрюють у привласненні понад 3,2 млн грн бюджетних коштів, виділених на ремонт військового містечка.

Слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області оголосили підозру приватному підприємцю у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що директор одного із приватних підприємств уклав договір із квартирно-експлуатаційним відділом м.Тернополя щодо капітального ремонту військового містечка у Льівівській області.

З метою привласнення бюджетних коштів підрядник реалізував протиправну схему. Скориставшись своїм службовим становищем, він вносив у офіційну документацію неправдиві відомості та значно завищував вартість закуплених матеріалів та виконаних будівельних робіт. Таким чином йому вдалося заволодіти понад 3,2 мільйонами гривень бюджетних коштів.

Незаконні дії фігуранта викрили правоохоронці. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Максимальне покарання, яке може загрожувати підозрюваному за інкримінованими статтями, 12 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.