У Тернополі на вул. 15 Квітня (поблизу Збаразького кільця) тривають роботи з облаштування нового надземного пішохідного переходу.

Днями на даному об’єкті завершився перший етап будівельно-монтажних робіт – облаштування фундаментів та сталевого каркасу моста.

«На цій дорозі спостерігається дуже інтенсивний рух транспорту, тож переходити дорогу тут досить небезпечно, незважаючи на наявність пішохідного переходу. Близько року тому жителі мікрорайону зверталися до міської ради щодо облаштування на даній вулиці більш безпечних умов для переходу, тому було прийнято рішення звести такий пішохідний міст з двома сучасними ліфтами, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Даний перехід буде використовуватися не лише як інженерна споруда, а завдяки сучасному LED-освітленню стане додатковим орієнтиром для водіїв і пішоходів в нічну пору доби».

Зведення нового мосту проводить будівельна компанія «Креатор-Буд» за власні кошти на виконання інвестиційної угоди з Тернопільською міською радою.

Як зазначають у компанії «Креатор-Буд», зараз відбувається підготовка та виготовлення захисту металевої конструкції мосту від існуючої лінії контактних електромереж транспорту. Опісля будуть проводитися монтаж ліфтових шахт, сходових маршів та облаштування пішохідного полотна моста. Завершальним етапом робіт, відповідно до плану, буде влаштування фасаду та освітлення мосту, а також проведення благоустрію території.