Один із засновників тернопільської “Свободи” та заступник Надала Леонід Бицюра несподівано вирішив балотуватися в мери Тернополя від “Батьківщини”.

Політик подякував у соцмережі колегам за 15-річну співпрацю, а через певний період інформджерела близькі до “Батьківщини” повідомили про сенсацію.

Що стало причиною рішення досвідченого політика? Джерела в “Свободі” стверджують, що Бицюрі, який був у партії з самих початків, стало некомфортно з багатьма “новими обличчями”, які зайшли в націоналістичну партію.

Чи це насправді так стане відомо тільки після виборів. Наразі потирає долоні Василь Деревляний, якому вдалося заманити Бицюру у вмираючу “Батьківщину”. Тепер Деревляному можна сильно не хвилюватися за прохідність фракції у міську раду. Щодо Бицюри, то політичної інтриги в сіре передвиборче життя Тернополя своїм вчинком він точно додав.