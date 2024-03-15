На Тернопільщині поліцейські викрили гастролера з Київщини, котрий видурив у потерпілих майже два мільйони гривень.

Зловмисник, тимчасово мешкаючи в Бучачі як внутрішньо переміщена особа, зумів налагодити довірливі стосунки з місцевими жителями, а згодом, користаючись цим, обдурював людей. У ході досудового розслідування слідчі відділення поліції №2 міста Бучача задокументували сім епізодів шахрайської діяльності 30-річного киянина.

У тенета пройдисвіта потрапив бучаччанин, котрий, будучи переконаним у порядності молодого чоловіка, позичив йому понад шість тисяч американських доларів на авто. Гарантією повернення позики мав стати сам автомобіль, який зловмисник у сервісному центрі зареєстрував на позичальника. Однак це не завадило киянину згодом перепродати транспортний засіб та лише частково повернути потерпілому борг. Довірливий бучаччанин дозволив втягнув себе у нову аферу, віддавши лиходієві майже 7 500 американських доларів на придбання пального за дешевими цінами. Всієї суми й цієї позики він так і не отримав, заявивши згодом про збитки на понад пів мільйона гривень.

Серед потерпілих – бучацький волонтер, котрому киянин пообіцяв пригнати з-за кордону автомобілі для ЗСУ. Взявши у потерпілого 12 000 доларів та 2 500 євро – домовленостей не виконав.

Ще п’ятеро жителів Бучача повірили пройдисвіту, віддавши свої кревні хто за можливість перетнути кордон, хто за дешеве пальне, хто просто позичивши. Загальна сума заявлених потерпілими збитків склала майже два мільйони гривень.

30-річному киянину оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених частинами 2 та 3 статті 190 Кримінального кодексу – заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене повторно та що завдало значної шкоди потерпілим. Зловмисникові загрожує до восьми років позбавлення волі.