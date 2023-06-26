Поліцейські довели причетність зловмисника до трьох фактів незаконного заволодіння чужим майном і перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів.

Наприкінці травня та початку червня було задокументовано крадіжки з двох торгових яток та перукарні в обласному центрі. Потерпілі зазнали чималих фінансових втрат. Приміром, з приміщення салону краси було викрадено майже 40 тисяч гривень, з торгової ятки, розташованої в парку «Сопільче», зловмисник поцупив велосипед та готівку – загалом на суму 11 тисяч гривень, ще з одного торгового закладу зникли товари на майже 10 тисяч гривень.

У ході слідчо-оперативних заходів співробітники карного розшуку Головного управління поліції та Тернопільського районного управління поліції встановили, що до серії крадіжок причетний 24-річний житель Чортківського району. У минулому зловмисник був судимий за майнові злочини.

Крадієві оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.