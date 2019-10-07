“Шумахер” вирішив зробити по-своєму.

Поліцейські, патрулюючи вулицю Слівенську, помітили маршрутний транспортний засіб, водій якого, аби не чекати дозволеного сигналу світлофора в додатковій секції (зеленого), вирішив зробити по своєму: на заборонений сигнал світлофора (жовтий) перетнув суцільну лінію розмітки та поїхав своїм маршрутом, навіть не звернувши уваги на автомобіль, який стояв попереду.

Інспектори одразу ж зупинили 43-річного “шумахера”, провели із ним профілактичну бесіду та винесли постанову за ч. 2 ст. 122 КУпАП (Проїзд на заборонений сигнал світлофора).

Штраф за вище вказане правопорушення — 425 гривень.