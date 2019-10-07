“Шумахер” вирішив зробити по-своєму.

Поліцейські, патрулюючи вулицю Слівенську, помітили маршрутний транспортний засіб, водій якого, аби не чекати дозволеного сигналу світлофора в додатковій секції (зеленого), вирішив зробити по своєму: на заборонений сигнал світлофора (жовтий) перетнув суцільну лінію розмітки та поїхав своїм маршрутом, навіть не звернувши уваги на автомобіль, який стояв попереду.

Інспектори одразу ж зупинили 43-річного “шумахера”, провели із ним профілактичну бесіду та винесли постанову за ч. 2 ст. 122 КУпАП (Проїзд на заборонений сигнал світлофора).

Штраф за вище вказане правопорушення — 425 гривень.

Порушення ПДР

Вимог Правил дорожнього руху повинен дотримуватися кожен ❗️Немає значення чи ви пішохід, чи велосипедист, чи водій автомобіля або маршрутного таксі — дотримуватися вимог ПДР зобов’язаний кожен учасник дорожнього руху!Та, на жаль, є й такі водії, які не лише порушують ці Правила, але й наражають на небезпеку інших.Подія трапилася у суботу, 5 жовтня, близько 13 години.Поліцейські, патрулюючи вулицею Слівенською, помітили маршрутний транспортний засіб, водій якого, аби не чекати дозволеного сигналу світлофора в додатковій секції (зеленого) вирішив зробити по своєму: на заборонений сигнал світлофора (жовтий) перетнув суцільну лінію розмітки та поїхав своїм маршрутом, навіть не звернувши уваги на автомобіль, який стояв попереду.Інспектори одразу ж зупинили 43-річного водія – "шумахера", провели із ним профілактичну бесіду та винесли постанову за ч. 2 ст. 122 КУпАП (Проїзд на заборонений сигнал світлофора).Штраф за вищевказане правопорушення — 425 гривень. Але чи вартий поспіх серйозніших наслідків? Однозначно ні.Ви можете мати стаж кермування будь-яким транспортним засобом 30 років, досконало знати ПДР, але ви ніколи не знаєте, хто керує іншим автомобілем.Ви можете бути впевнені, що "проскочите" на миготливий зелений на перехресті, але де гарантії, що це перехрестя не стане для когось останнім❓Ми вкотре закликаємо: дотримуйтесь Правил дорожнього руху, пам'ятайте про власну безпеку та безпеку інших, оскільки вона починається не зі штрафів, а з вас особисто❗️#ПорядокЦеТи #ternopilpolice

Опубліковано Патрульна поліція Тернопільської області Понеділок, 7 жовтня 2019 р.