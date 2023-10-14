Учора мережею Інтернет ширилося відео, на якому водій автомобіля Lexus, рухаючись вулицею Коперника, не виконав вимоги дорожнього знаку 5.16 “Напрямки руху по смугах” та здійснив поворот праворуч на вулицю Руську зі смуги, яка дозволяє рух транспортним засобам лише ліворуч.

Патрульні оперативно розшукали транспортний засіб та встановили особу правопорушника. За кермом автівки перебувала 26-річна водійка, яка цьогоріч неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності за порушення ПДР.

Інспектори провели профілактичну бесіду з водійкою та винесли на правопорушницю постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП.

“Нагадуємо! Дорожній знак 5.16 “Напрямки руху по смугах” показує кількість смуг на перехресті та дозволені напрямки руху по кожній з них”, – наголошують у патрульній поліції Тернополя.