У Тернополі на вулиці Купчинського дебоширила компанія нетверезих молодиків.

Після приїзду поліцейських один із з них почав агресивно поводитись, відмовився пред’являти документи. Відтак інспектори затримали його, доставили до відділу поліції, склали адміністративні протоколи. 23-річному тернополянину доведеться відповідати перед судом.

«Про цю подію нам повідомила тернополянка. Вона зателефонувала на 102 і сказала, що у дворі перебуває компанія молоді у нетверезому стані», – розповідає начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук. Інспектори застали двох нетверезих молодиків.

«На майданчику знаходилось двоє громадян з явними ознаками алкогольного сп’яніння та без жодних засобів індивідуального захисту (захисних масок чи респіраторів). На законну вимогу поліцейського пред’явити документи, один з громадян почав поводити себе агресивно та зухвало. Прибули родичі молодика, котрі також поводилися агресивно, нецензурно виражалися, а дядько правопорушника навіть почав погрожувати охоронцям порядку. Як наслідок, 23-річного тернополянина інспектори затримали та доставили до Тернопільського відділку поліції, склали адмінпротоколи. На чоловіка, який виявився дядьком 23-річного правопорушника, інспектори також склали протокол».

У поліції нагадують: з 6 квітня заборонено перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту. Не можна прогулюватися групами, відвідувати парки, сквери, місця відпочинку. Необхідно носити із собою документи, що посвідчують особу.

Софія Романська