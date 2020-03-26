Навчальний рік у загальноосвітніх школах триватиме до липня, – повідомляє МОЗ.

Абітурієнти складатимуть ЗНО після 20 червня, а пробне тестування заплановане на кінець травня. Скасують державну підсумкову атестацію для учнів 4 — 9 класів.

Навчальний рік вдасться завершити у разі стабілізації епідемічної ситуації з коронавірусом. Втім, вступна кампанія ймовірно відкладеться аж на серпень, – повідомила на брифінгу виконувачка обов’язків міністра освіти і науки України Любомира Мандзій. Відновлення навчального процесу залежить від того, коли стабілізується ситуація з коронавірусом.

“Ми можемо організувати ЗНО у червні, липні чи навіть у середині серпня. Якщо у середині серпня — то процедура тестування, отримання результатів, закінчиться в середині вересня. Вступна кампанія завершиться до середини жовтня. ЗНО для випускників відбудеться точно, а от тестування для учнів 4 — 9 класів скасовується. Одинадцятикласники завершуватимуть навчальний рік, залежно від того, коли пройде ЗНО”.

За словами начальниці управління освіти і науки області Ольги Хоми, у загальноосвітніх школах області триває дистанційне навчання. Вчителі отримують повну заробітну плату, відтак вони зобов’язані викладати навчальний матеріал і давати домашнє завдання в онлайн-режимі.

Софія Романська