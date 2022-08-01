Окупанти вгатили ракетами по житлових будинках: в одному з них спали шестеро дітей. ФОТО

У ніч проти 1 серпня російська окупаційна армія здійснила черговий обстріл Дніпропетровської області. Під ворожим вогнем опинилися два райони – Нікопольський та Криворізький.

Внаслідок обстрілу серед мирних жителів є поранені. Про це в Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, передає Оглядач.

За його словами, тільки по Марганцю та Червоногригорівській громаді російські військові злочинці випустили понад 60 снарядів із реактивних систем залпового вогню “Град”. Російська армія навмисно цілила по житлових кварталах – по людях, які спали.

Внаслідок обстрілу поранення отримали дві жінки, одну з них госпіталізували у тяжкому стані. У Марганці пошкоджено 8 приватних будинків. В одному з них спали шестеро дітей. На щастя, ніхто з них не постраждав.

Також у Марганці ворожі снаряди влучили по кафе та швейному виробництву, а частина міста залишилася без електрики.

Крім того, у Червоногригорівській громаді пошкоджено три десятки приватних будинків та авто місцевих жителів. Снаряди також влучили по лінії електропередач. Декілька вулиць Червоногригорівки без електрики.

У Криворізькому районі російські окупанти вдарили зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.