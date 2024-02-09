Змішування ніндзя з нарко гангстерами – це не те, що ми бачимо щодня. Тим не менш, він присутній в індустрії iGaming під назвою онлайн-слот Ninjaz vs Narcos.

Постачальник програмного забезпечення студія Kalamba має розважальний досвід та надає в онлайн грі до 1024 способів виграти в поєднанні з різними ігровими режимами та додатковими можливостями.

Однак єдиний акцент зводиться до функції Golden Bet, яка впливає на ігровий процес трьома способами.

Опис символів слота

Онлайн-слот Ninjaz vs Narcos розповідає про фантастичний світ частково організованої злочинності, натхненний 80-ми роками. З розкішною обстановкою приватної вілли на задньому плані, штрих наркотиків ідеально вписується. Куди і як саме підходять ніндзя, ми дозволимо вам самим володіти своєю уявою.

Скриня зі скарбами є диким символом, тоді як логотип гри бере на себе обов’язок Scatter. Приватні літаки, вертольоти, яхти, суперкари, мотоцикли та A-10 Royals компенсують постійних відвідувачів.

Варіанти та особливості ставок

Гра проводиться на 5 барабанах, 4 рядах і до 1024 способів виграти. Зважаючи на це, настав час побачити, як саме функція Golden Bet впливає на ігровий процес. Вам цікаво які игровые автоматы депозит от 1 грн та нарешті дізнаємось, що ще цікавого в новому онлайн слоті.

У базову гру можна грати на 3 рівнях Golden Bet:

Приз боса вимкнено.

Увімкнено приз боса.

Увімкнено Boss Prize, а частота безкоштовних обертань у 2 рази вища. Також існує гарантована піктограма Scatter , яка відображається на додатковій верхній позиції в стовпці 1 кожного обертання.

Звичайно, кожен із варіантів також змінює найкращі коефіцієнти титулу , а також діапазон ставок. За замовчуванням число становить 96,03 % (рівень 1), але трохи покращується на наступних рівнях. Зазначений приз Боса накопичується з усіх K-Cash бонусів для надвисоких потенційних виграшів.

А тепер, перш ніж перейти до решти захоплюючих функцій, діапазон ставок (рівень 1) коливається від 0,20 до 100,00 кредитів на удар, і гравці стикаються з математичною моделлю середнього та високого рівня.

Бліц-режим і K-Cash — щоразу, коли гравцеві вдається натиснути на барабанах потрійні наркосимволи, функція активується. Заповнюючи будь-який із стовпців на барабанах 2-4 золотими рамками, гравці миттєво виграють холодний грошовий приз.

Заповнення всіх позицій на будь-якому з барабанів 2-4 золотими рамками запускає режим люті ніндзя. Останній залишається активним до кінця бліц-режиму, і кожен ніндзя має свій власний спеціальний модифікатор для кожного стовпця:

Green Ninja – множить одну суму K-Cash на 2.

– множить одну суму K-Cash на 2. Жовтий ніндзя — збільшує всі суми K-Cash у стовпці на випадковий %.

— збільшує всі суми K-Cash у стовпці на випадковий %. Червоний ніндзя — скидає оберти в режимі бліц до 4 замість 3 і надає додаткові оберти в раунді безкоштовних обертань.

Безкоштовні обертання – для запуску функції потрібні 3 символи Scatter. Над барабанами з’являється додатковий рядок, у якому в кінці раунду до виграшу додаються всі видимі суми K-Cash.

Після висадки всіх 3 ніндзя (незалежно від порядку) гравці отримують приз Боса, і кожного разу, коли лічильник заповнюється, приз Боса множиться на 2.

Нарешті, гра також містить функцію «Бонус при покупці» . Якщо вибрати рівень бонусу на покупку 1, RTP зростає до 96,31%, тоді як рівень 2 пропонує найкраще співвідношення шансів 96,37%.

Висновки

Принаймні, що ми можемо сказати, це цікава комбінація і, безперечно, унікальна. Онлайн-слот NInjaz vs Narcos оснащений набором інноваційних механік у поєднанні з середньо-високою волатильністю. Гравці мандрують фантастичним світом, щоб отримати приз Боса. На нашу думку, Каламба виконав чудову роботу, і ви отримаєте повне задоволення, крутячи барабани цього онлайн-однорукого бандита, способів обійти багато.