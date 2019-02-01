Офіційно: середня зарплата на Тернопільщині перевищила 8300 гривень

01/02/2019 Розмір тексту:

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника по економіці області у грудні 2018 року становила 8307 грн, що на 21,7% більше, ніж у грудні 2017 року.

Про це повідомляють у Головному управлінні статистики у Тернопільській області.

За інформацією управління, сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області станом на 1 січня 2019 року становила 13,4 млн. грн, з них 12,7 млн. грн – на економічно активних підприємствах.

У загальній структурі боргу області основна сума заборгованості припадає на підприємства промисловості (57,0%) і транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (30,6%).