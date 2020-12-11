Спробував загасити займання самотужки, але не вдалося, – почав свою розповідь власник згорілої у Тернополі квартири пан Богдан.

Чоловік бідкається, помешкання згоріло вщент, надворі зима, а від сусідів й годі очікувати допомоги. Адже зараз і їм доведеться відновлювати оселі, повідомляє Файне місто.

“Біда. Спілкувався з сусідами. Від одного навіть отримав стусанів. Сусіди гніваються, але я їх розумію. Тож скільки збитків їм завдано – внизу затопило квартири, мабуть до першого поверху, а вгорі задимлені. Та сусіди – не вороги, якось розберемося”, – розповідає пан Богдан.

Й справді, квартира пана Богдана не єдина, яка постраждала. Чималих збитків зазнали власники помешкань, які знаходяться кількома поверхами нижче. Адже, щоб загасити вогонь, пожежникам довелося лити воду впродовж кількох годин. Значна захаращеність квартири різними речами – основна причина масштабності цієї пожежі.

“Локалізація загоряння була аж десь внизу, перетягнуло і вони не могли добратися до вогнища – до того, що найперше загорілося. То, може, була якась подушка чи матрац”, – продовжує розповідь тернополянин.

Речі, які горіли та їх викинули у день пожежі на вулицю, сьогодні доводиться прибирати працівникам комунальної служби. Роботи чимало.

“Пожежники виносили сюди, на коридор. Зараз нам потрібно це все прибрати. Також чимало речей лежать на вулиці. У самій квартирі ми не допомагаємо виносити згорілі речі”, – зазначив один із працівників комунальної служби.

Нагадаємо, пожежа трапилася 8 грудня на вулиці Вишневецького у Тернополі. Вогонь спалахнув біля третьої години ночі. Через значну кількість речей, які знаходилися у помешканні, повністю ліквідувати пожежу вдалося лише через кілька годин опісля початку гасіння.