Потерпіла віддала у руки незнайомим жінкам всі збереження та золоті прикраси, аби ті очистили їх від прокляття. Та з’ясувалося, що зловмисниці – звичайні шахрайки.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру, 1951 року народження, і повідомила про те, що невідомі особи видурили у неї понад 300 тисяч гривень. Зі слів потерпілої, на вулиці її перестріла жінка віком 45-50 років, середнього зросту, повної статури з довгим чорним волоссям й запитала, де знаходиться соціальна аптека. Щойно зав’язалася розмова, незнайомка стала лякати тернополянку передбаченнями про важкі недуги, які переслідуватимуть її. У розмову втрутилася ще одна особа – жінка на вигляд 45-50 років, невисока, середньої статури з коротким світлим волоссям – й почала вихвалювати свою знайому, мовляв, та на ноги ставить найважчих пацієнтів. Налякана тернополянка зробила все, як їй веліли: принесла з дому загорнуті у рушник гроші та ювелірні прикраси і віддала ворожці. Та довго маніпулятивними рухами начебто очищувала цінності, далі повернула їх жертві і сказала йти, не оглядатися і не розгортати рушник. Коли ж минув встановлений зловмисницями час, пенсіонерка замість грошей знайшла у рушнику звичайний папір.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 ККУ. Тривають слідчо-оперативні дії з метою встановлення та розшуку зловмисниць.