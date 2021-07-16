Облаштували кімнату в курнику: у поліції розповіли деталі пожежі, внаслідок якої загинула дитина. ФОТО

Про загоряння підсобного приміщення на лінію “102” повідомив 15 липня житель села Нова Могильниця. Пожежа спалахнула близько 18:00.

На місце надзвичайної ситуації виїжджали слідчі ГУНП, експерти, криміналісти та пожежно-рятувальна бригада.

Після того, як вогонь загасили, в приміщенні пожежники під ліжком виявили бездиханне тіло дворічної дівчинки. Правоохоронці припускають, що дитина злякалася та сховалася туди від пожежі.

За попередньою інформацією, потерпілі – уродженці Закарпатської області. Вони в підсобному приміщенні, яке раніше використовувалось як курник, облаштували житлову кімнату й провели туди світло.

Родина багатодітна. На момент нещастя старші діти пішли на річку, четверо дорослих в будинку дивилися телевізор, а найменші гралися на подвір’ї.

В якийсь момент батьки почули звуки, схожі на вибух. Коли вийшли, то побачили, що горить будівля.

На місці події працювали експерти. Причини загоряння стануть відомі після проведення експертизи. Вирішується питання про внесення даного факту до ЄРДР згідно із статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”.