Виставка вишиванок та ляльок-мотанок «Обереги життя» діє у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Приурочили її до Дня соборності України.

До експозиції увійшли роботи народних майстринь України Олександри Ситник і Тетяни Яциковської.

Олександра Ситник за фахом лікар-бактеріолог, є кандидатом медичних наук. У її родині вишивала і мама, і бабуся, і старші сестри. А Лесі більше подобалося шити, в’язати, малювати. Вона вважала, що вишивка – це те, чим вона ніколи не буде займатися. Та з часом все змінилося.

– Коли почалось відродження традиційного українського народного мистецтва, я побачила у всесвітній мережі сорочки вишиті на конопляному полотні, – розповідає Олександра Ситник. – Вдома у нас таких сорочок не було. Це полотно найшло відгук у моєму серці. У сорочці із домотканого полотна зовсім інакше себе почуваєш, ніж у сорочці із сучасного полотна. Першу свою сорочку я вишила у стилі сохацьких сорочок – це чорний монохром, розсипний хрестик. Тоді я ще не знала, що є різні техніки вишиття і вишиванки мають свої назви, відповідно до регіонів. Потім познайомилася зі своєю вчителькою Вікторією Кривоніс, відвідувала Школу борщівської народної сорочки. Там освоїла техніки, які не тільки використовують у борщівській сорочці, але традиційні техніки ураїнського вишиття.

Окрім вишиванок, Олександра Ситник, представила на виставці і ляльки-мотанки у традиційному борщівському строї. Ляльки-мотанки із серії «Борщів’янка» є і у другої учасниці виставки – Тетяни Яциковської. Вона працює у сфері освіти, а у вільний час – творить для душі. Її знайомство із лялько-мотанкою розпочалося із бібліотеки-філії № 4 для дорослих у Тернополі. Тоді вона прийшла на майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки, який проводили учасниці товариства «Берегиня». На виставку Тетяна Яциковська надала ляльки-мотанки, які були створені під час різних проектів. Є серед них «Дід» та «Баба», «Колядники», а також різні тематичні інсталяції.

Під час відкриття виставки обидві майстрині отримали грамоти від Тернопільського обласного методичного центру народної творчості за збереження, примноження та розвиток українського національного мистецтва.