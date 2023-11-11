Ні грошей, ні друга: жителька Тернопільщини перерахувала “військовому з Сирії” понад 50 тисяч гривень

Шахрай в соцмережі додався у друзі до жінки та видав себе за військового з Сирії. Потерпіла повірила, виконала усі його вказівки та, як наслідок, – втратила кошти. Вона звернулася до поліції, коли зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Як встановили співробітники відділення поліції №4 м. Заліщики, до потерпілої написав іноземець, який представився військовим з Сирії. Між ними зав’язалося спілкування, після чого чоловік повідомив жінці, що має намір приїхати до неї та сказав, що відправить їй посилку зі своїми речами.

Через деякий час до жінки зателефонували та повідомили, що їй надійшла посилка і потрібно її оплатити. Жінка перерахувала на рахунок незнайомців 56 тисяч гривень. Проте нічого не отримала і «друг» з Сирії більше на зв’язок не виходив.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Тривають заходи для розкриття злочину.