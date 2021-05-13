Відома тернопільська блогерка-мільйонник Аліна Френдій, стала обличчям нового випуску журналу Cosmopolitan.

Радісною новиною, яку довго тримала в секреті, вона поділилася нарешті із своїми підписниками в соцмережі «Інстаграм», повідомляють Тернополяни.

«Ура! Я на обкладинці Сosmopolitanukraine. На цей раз номер присвячений сильному особистому бренду, і я розповіла як його будувала. Самій не віриться! Але здається мрії збуваються», — написала блогерка, зізнавшись, що з дитинства обожнювала переглядати модні глянці і лише мріяла побачити себе на сторінках журналів.

До слова, Аліна Френдій — блогер, інфлюєнсер, селф-мейд-вумен, молода мама, яка також створила український бренд одягу ТОТЕ. Вона не лише є засновницею, але також дизайнеркою та ідейною натхненницею молодого бренду. Аліна обожнює моду і постійно перебуває у пошуках чогось особливого, її стиль — це поєднання сучасної класики, лаконічного кежуал стилю та подеколи нестримного стріт-стайлу. Відображення власного смаку фешн-блогерки можна спостерігати у колекціях та, власне, у її фешн-блозі в «Інстаграм», який вже налічує понад 1,1 мільйон читачів.