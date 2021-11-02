Жахлива трагедія приголомшила Тернопільщину: обірвалося життя знаного лікаря, що присвятив багато років порятунку життів мешканців нашої області.

Повідомлення про трагедію було оприлюднене на сторінці спільноти в мережі Фейсбук, передає 0352.ua.

“Асоціація головних лікарів Тернопільської області, адміністрація КНП “Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня” ТОР приносять щирі співчуття рідним та колегам з приводу непоправної втрати колишнього головного лікаря Кременецької районної комунальної лікарні та завідувача поліклінічним відділенням Сидорука Миколи Федоровича.

Глибоко сумуємо разом із Вами у цей скорботний час та поділяємо Ваш біль. Вічна світла пам’ять… Нехай земля буде пухом…”, – ідеться у повідомленні.