Повідомлення про автопригоду з потерпілими надійшло 2 листопада близько 15 години до працівників відділення поліції №1 (м. Тернопіль) від мешканки села Велика Березовиця. Жінка розповіла, що стала свідком аварії в селі Острів, у якій потерпіла малолітня дитина.

На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи. Вони з’ясували, що водій марки ВАЗ, здійснюючи обгін, не врахував дорожньої обстановки та зачепив транспортом 11-річну мешканку села Острів, яка стояла на узбіччі дороги. Кермувальник з місця пригоди втік.

Дівчинку з травмами обличчя та голови медики швидкої госпіталізували до дитячої обласної лікарні. ЇЇ життю наразі нічого не загрожує.

Першочерговими розшуковим діям працівники поліції розшукали винуватця пригоди та транспортний̆ засіб за місцем проживання керманича. Ним виявився 47-річний місцевий̆ мешканець.

За фактом аварії розпочато кримінальне провадження з статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Слідчі перевіряють усі обставини автопригоди.